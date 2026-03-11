Escuchar
La decisión de la AIE de sacar al mercado un tercio de las reservas estratégicas de sus 32 estados miembros se debe a la crisis actual de subida de precios por el bloqueo del estrecho de Ormuz. Foto: GEC.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este miércoles en terreno mixto, mientras los inversores monitorean la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, la respuesta del país persa y sus efectos en los precios del petróleo.

