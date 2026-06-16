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Al toque de la campana en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subió 0,64% y roza los 52.000 puntos. Foto: EFE.
Al toque de la campana en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subió 0,64% y roza los 52.000 puntos. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este martes en terreno mixto, con un nuevo récord en el Dow Jones de Industriales, que roza los 52.000 puntos, por bajadas en el sector tecnológico que arrastraron a los otros dos principales indicadores.

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