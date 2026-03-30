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Al cierre del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 perdió 0,39% y el tecnológico Nasdaq restó 0,73%. Foto: EFE.
Al cierre del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 perdió 0,39% y el tecnológico Nasdaq restó 0,73%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró mixto este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,11% después de que el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerrara la sesión por encima de los 100 dólares el barril por primera vez desde 2022.

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