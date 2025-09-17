Wall Street cierra mixto tras el recorte de tasas de interés de la Reserva Federal

Wall Street cerró este miércoles en terreno mixto tras el recorte de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) y las declaraciones posteriores de su presidente, Jerome Powell, que desanimaron a los inversores.

Al toque de la campana, el Dow Jones subió 0,57%, hasta 46.018 puntos; el S&P 500 cedió 0,10%, hasta 6.600 unidades, y el Nasdaq perdió 0,33%, hasta 22.261 enteros.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La Reserva Federal anunció este miércoles que rebaja las tasas de interés en un cuarto de punto hasta situarlos en una horquilla entre el 4% y el 4,25%, en su primer recorte del precio del dinero desde diciembre de 2024.

El banco central subrayó además que la incertidumbre económica “permanece elevada” y que los riesgos a la baja para el empleo “han aumentado”.

Ante dicho panorama, nueve de los doce miembros con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed se mostraron hoy a favor de seguir rebajando las tasas este año, lo que apunta a que el organismo podría optar por otras dos rebajas adicionales en las juntas que tiene pendientes en octubre y diciembre.

Sin embargo, los inversores se vieron desanimados tras las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, que consideró que debido a los riesgos en un mercado laboral debilitado era el momento de rebajar los tipos.

“Cuando el mercado laboral es débil la inflación baja (algo que no está ocurriendo), y cuando el mercado laboral es fuerte tienes que tener cuidado con la inflación. Por eso tenemos una situación con doble riesgo y eso significa que no hay un camino libre de riesgos” para los encargados de la política monetaria, dijo.

Según medios especializados, los operadores interpretan estas palabras como la señal de que la bajada de tipos fue un recorte “preventivo” para afrontar una fuerte ralentización de la economía.

En el plano corporativo, destacaron las pérdidas de las tecnológicas, con Nvidia bajando 2,6%, Palantir 1% y Oracle 1,7%, mientas que entre las compañías beneficiadas por el recorte de la Fed se encontraban bancos y entidades financieras como JPMorgan (0,8%), Bank of America (1,4%), American Express (2,74%) y Goldman Sachs (1,11%).

Entre las 30 cotizadas del Dow predominaron las ganancias, encabezadas por Caterpillar (2,27%), mientras que las mayores pérdidas, además de Nvidia, fueron Home Depot (-1,06%) y Amazon (-1,04%).