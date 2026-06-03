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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 1,21%, el S&P 500 cedió 0,74% y el tecnológico Nasdaq perdió 0,89%. (Ángel Colmenares / EFE).
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 1,21%, el S&P 500 cedió 0,74% y el tecnológico Nasdaq perdió 0,89%. (Ángel Colmenares / EFE).
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este miércoles en rojo después de tres sesiones consecutivas de récord para sus tres principales indicadores, con el mercado pendiente de la crisis en Medio Oriente, el repunte del petróleo y su impacto en la inflación de EE.UU.

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