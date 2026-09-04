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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales perdía un 0,29 %. Foto: EFE.
A la apertura del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales perdía un 0,29 %. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en terreno mixto este viernes después de que el Buró de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés) anunciara una creación de empleo mayor de la esperada en agosto, lo que volvió a aumentar el temor a una subida de los tipos de interés en la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed).

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