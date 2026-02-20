Wall Street culmina la semana en verde luefo del fallo del Supremo contra aranceles de Donald Trump

Escuchar
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió un 0,47 %, hasta las 49.625 unidades. Foto: archivo GEC
Por Agencia EFE

Wall Street terminó la semana en verde tras el fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. que declaró ilegales los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, y que impulsó los títulos relacionados con el comercio electrónico.

