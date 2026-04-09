Wall Street dio un giro y cerró este jueves en verde, si bien con subidas inferiores al 1%, al anunciar Israel negociaciones directas con Líbano que comenzarán pronto y que han aumentado las expectativas de avances para solucionar el conflicto en Oriente Medio.

Al toque de la campana en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió 2,85%, hasta 47.909 puntos; el S&P 500 avanzó 2,51%, hasta 6.782 unidades, y el Nasdaq progresó 2,80%, hasta 22.634 enteros, en medio de una notable caída en la volatilidad.

La sesión comenzó en rojo, con el barril de petróleo de Texas por encima de los 100 dólares y los analistas atentos al índice de gastos de consumo personal (PCE), una medida de inflación muy seguida por la Reserva Federal (Fed), que se mantuvo alta en febrero, antes de iniciar EE.UU. e Israel la ofensiva contra Irán.

El PCE subió un 0,4 % respecto al mes anterior, mientras que la subida anualizada fue del 2,8 %, por encima de lo esperado.

“Cuanto más tiempo se mantenga alto el petróleo, mayor posibilidad de que se traduzca en una inflación más alta. Ya que estamos en niveles por encima de la meta del 2 % de la Fed, probablemente esto es preocupante”, dijo en una nota Cooper Howard, analista del Schwab Center for Financial Research.

No obstante, el ánimo en el mercado mejoró cuando el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, divulgó que ordenó emprender “negociaciones directas” con el Líbano y pretende lograr un “acuerdo de paz histórico y duradero”, aunque aclaró que “no hay alto el fuego”.

Estados Unidos indicó posteriormente que acogerá la próxima semana el inicio de esas negociaciones entre Israel y el Líbano para un alto el fuego, en un proceso independiente de las conversaciones de paz con Irán previstas en Pakistán.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que su Gobierno iniciará las negociaciones para desarmar a Hizbulá y establecer “relaciones pacíficas”.

Por sectores, predominaron las ganancias, especialmente en las empresas de bienes no esenciales (2,46%) e industriales (1,04%), mientras que cerraron en rojo las de energía (-1,16%), en paralelo a una moderación en el precio del crudo de Texas, que cerró por debajo de los 98 dólares el barril.

En otros mercados, al cierre de Wall Street, el rendimiento del bono estadounidense a 10 años bajaba al 4,285 %; el oro subía a 4.794 dólares la onza, el euro se apreciaba y se cambiaba a 1,696 dólares, y el bitcóin ascendía un 1 %, hasta 72.300 dólares.