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Resumen

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Al toque de la campana en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió 2,85%, el S&P 500 avanzó 2,51% y el Nasdaq progresó 2,80%. Foto: EFE.
Al toque de la campana en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió 2,85%, el S&P 500 avanzó 2,51% y el Nasdaq progresó 2,80%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street dio un giro y cerró este jueves en verde, si bien con subidas inferiores al 1%, al anunciar Israel negociaciones directas con Líbano que comenzarán pronto y que han aumentado las expectativas de avances para solucionar el conflicto en Oriente Medio.

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