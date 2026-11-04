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Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 sumó un 1,58% y el tecnológico Nasdaq creció un 1,44%. Foto: AP.
Al cierre del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 sumó un 1,58% y el tecnológico Nasdaq creció un 1,44%. Foto: AP.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este miércoles en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un 3,03%, hasta los 1.569 puntos, en lo que supone su mejor jornada desde abril de 2025, tras la victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato de EE.UU.

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