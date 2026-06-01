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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió 0,09%, el S&P 500 avanzó 0,26% y el Nasdaq progresó 0,42%. Foto TIMOTHY A. CLARY / AFP.
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió 0,09%, el S&P 500 avanzó 0,26% y el Nasdaq progresó 0,42%. Foto TIMOTHY A. CLARY / AFP.
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este lunes, primer día de junio, con nuevos récords en sus tres principales indicadores, más atento a los buenos pronósticos del sector tecnológico que a la paralización de las negociaciones entre EE.UU. e Irán.

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