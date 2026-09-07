Operadores reaccionaron con cautela ante las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán, que impactaron en los mercados financieros. Foto: EFE.
Operadores reaccionaron con cautela ante las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán, que impactaron en los mercados financieros. Foto: EFE.
Por Redacción EC

Los futuros de Wall Street cerraron mayormente a la baja este lunes, en una jornada sin operaciones al contado por el feriado de Labor Day en Estados Unidos. Los futuros del S&P 500 cedieron cerca de 0,2%, los del Dow Jones bajaron 0,62%, mientras los del Nasdaq avanzaron 0,13%.

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