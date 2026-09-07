Los futuros de Wall Street cerraron mayormente a la baja este lunes, en una jornada sin operaciones al contado por el feriado de Labor Day en Estados Unidos. Los futuros del S&P 500 cedieron cerca de 0,2%, los del Dow Jones bajaron 0,62%, mientras los del Nasdaq avanzaron 0,13%.

El foco estuvo puesto en el petróleo, cuyo avance elevó la preocupación por nuevas presiones inflacionarias. El Brent subió 1,5% hasta US$97,72 por barril, después de superar brevemente los US$98, mientras el WTI ganó 1,8% hasta US$93,12. El crudo acumula un avance cercano al 60% en lo que va de 2026.

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El repunte responde a los riesgos sobre el suministro a través del estrecho de Ormuz y al retorno de las compras de China. A ello se sumaron las tensiones en Medio Oriente, luego de ataques de Estados Unidos contra embarcaciones iraníes durante el fin de semana y un nuevo ataque contra instalaciones petroleras de Saudi Aramco en Jazan, según personas familiarizadas con el asunto.

Goldman Sachs considera que una ampliación de los ataques contra el transporte marítimo podría llevar al Brent hasta los US$120 por barril. En un escenario contrario, si las exportaciones de la región recuperan la normalidad, el banco contempla un precio de US$80.

El encarecimiento de la energía llega antes de una semana clave para los mercados. Estados Unidos publicará el jueves el índice de precios al productor y el viernes el índice de precios al consumidor, datos que serán determinantes para las expectativas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal. El mercado asigna actualmente cerca de 60% de probabilidad a un incremento de tasas en septiembre.

El incremento del precio del petróleo y la incertidumbre por el conflicto entre Estados Unidos e Irán golpearon a los mercados bursátiles, con fuertes pérdidas en el sector tecnológico. Foto: EFE.

En los mercados internacionales, las acciones de países emergentes avanzaron 1,7%, mientras el Kospi surcoreano saltó casi 5% por el impulso de los fabricantes de semiconductores y el renovado entusiasmo por la inteligencia artificial. El cobre también marcó un récord en Londres al alcanzar los US$14.533 por tonelada.

La semana estará marcada además por la decisión del Banco Central Europeo y los resultados de Oracle y Adobe, que permitirán evaluar la demanda de infraestructura vinculada a la inteligencia artificial. En América Latina, el dólar tuvo una jornada mixta y el sol peruano se fortaleció, en un contexto en el que los inversionistas siguen atentos a las señales sobre las tasas de Estados Unidos y la evolución de los precios de la energía.