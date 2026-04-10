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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdió un 0,56%, el selectivo S&P 500 retrocedió 0,11% y el tecnológico Nasdaq avanzó 0,35%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg.
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdió un 0,56%, el selectivo S&P 500 retrocedió 0,11% y el tecnológico Nasdaq avanzó 0,35%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró mixto este viernes pero registró sólidas ganancias semanales en sus principales índices, en torno al 3%, en su mejor semana desde noviembre, que estuvo marcada por el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, sobre el que los inversores continúan atentos a su fragilidad y sus posibles efectos sobre los precios del petróleo.

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