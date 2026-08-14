icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Dow Jones bajó un 0,20%, el Nasdaq retrocedió un 0,28% y el índice ampliado S&P 500 cedió un 0,17%, tras haber alcanzado un máximo histórico el día anterior. Foto: EFE.
El Dow Jones bajó un 0,20%, el Nasdaq retrocedió un 0,28% y el índice ampliado S&P 500 cedió un 0,17%, tras haber alcanzado un máximo histórico el día anterior. Foto: EFE.
Por Agencia AFP

Wall Street cerró a la baja el viernes, perdiendo terreno en medio de la caída del gasto de los hogares estadounidenses el mes pasado, en un mercado con escasa actividad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.