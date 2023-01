Los principales índices de Wall Street caían en la primera jornada bursátil del año por los descensos de Apple y los valores energéticos, con los inversores pendientes de las minutas de la reunión de la Reserva Federal (FED) para tener más claridad sobre la senda de las tasas de interés.

La mayoría de los principales sectores del S&P 500 estaban en rojo, con los valores de tecnología de la información arrastrados por una caída del 4% de las acciones del fabricante de iPhone, Apple Inc, tras conocerse una rebaja de recomendación de Exane BNP Paribas.

La acción de Tesla Inc caía un 13%, ya que el fabricante de vehículos eléctricos no alcanzó las estimaciones de Wall Street para las entregas trimestrales.

Otros valores tecnológicos y de crecimiento sensibles a los índices, como Alphabet Inc, Meta Platforms Inc , Microsoft y Amazon.com Inc subían entre un 0,6% y un 2,0%.

El sector de la energía, que registró ganancias estelares en 2022, caía un 1,2% siguiendo los precios del petróleo a la baja por los sombríos datos de actividad empresarial de China, así como por las preocupaciones sobre las perspectivas económicas mundiales.

“El mercado hoy no tiene mucho que ver con los fundamentales o las noticias, sino más bien con la emoción del comienzo de un nuevo año y los inversores tratando de decidir si tienen ante sí una recuperación”, dijo Rick Meckler, socio de Cherry Lane Investments.

Los principales índices bursátiles estadounidenses cerraron 2022 con sus mayores pérdidas anuales desde 2008, con el telón de fondo del ritmo más rápido de subidas de tasas de la Fed desde la década de 1980.

El S&P 500 perdió un 19,4% en 2022, lo que supuso un descenso de la capitalización bursátil de unos 8 billones de dólares, mientras que el Nasdaq cayó un 33,1%, arrastrado por los valores de crecimiento.

El Promedio Industrial Dow Jones caía 177,98 puntos, un 0,54%, a 32.969,27 unidades, mientras que el S&P 500 perdía 30,73 puntos, un 0,80%, a 3.808,77. El Nasdaq Composite bajaba 125,23 puntos, un 1,20%, a 10.341,25 unidades.