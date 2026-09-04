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La semana ha estado marcada por el temor a una subida de los tipos de interés, tras la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán el pasado domingo. Foto: archivo GEC
La semana ha estado marcada por el temor a una subida de los tipos de interés, tras la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán el pasado domingo. Foto: archivo GEC
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en rojo este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó un 0,51%, tras una semana marcada por el temor de los inversores a que la Reserva Federal apueste por subir los tipos de interés ante las presiones inflacionarias por el crecimiento del empleo y la guerra en Irán.

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