Wall Street cerró en rojo este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó un 0,51%, tras una semana marcada por el temor de los inversores a que la Reserva Federal apueste por subir los tipos de interés ante las presiones inflacionarias por el crecimiento del empleo y la guerra en Irán.

Al cierre del parque neoyorquino, el Dow Jones bajó 271 puntos, hasta los 53.414; el selectivo S&P 500 cedió un 0,38%, hasta los 7.718 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,29%, hasta las 26.506 unidades.

Pese haber cerrado sesiones al alza, en el cómputo semanal, el Dow Jones restó un 0,27%, el selectivo sumó un 0,09%, y el tecnológico avanzó un 0,4%.

La semana ha estado marcada por el temor a una subida de los tipos de interés, tras la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán el pasado domingo y, sobre todo, por el persistente bloqueo del estrecho de Ormuz, clave para el suministro mundial de petróleo, que ha aumentado el temor de los inversores a que la inflación se mantenga elevada durante más tiempo.

Este escenario llevó a los inversores a exigir una mayor rentabilidad por la deuda estadounidense y elevó a mitad de semana el rendimiento del bono del Tesoro a diez años a niveles no vistos desde 2023.

Sin embargo, pese a rebajarse, la publicación de una alta creación de empleo en el pasado mes volvió a tensionar el mercado.

El último informe del Buró de Estadísticas Laborales reveló que en agosto se crearon 162.000 puestos de trabajo, por encima de los 53.000 empleos previstos por los analistas, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en el 4,1%.

La noticia alertó a los analistas por el miedo a que la economía estadounidense se acabe calentando demasiado y dispare la inflación.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes agosto, que está previsto que se publique el próximo viernes, será clave para la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

Al cierre de la sesión de hoy, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años sumó 2,2 puntos básicos, hasta el 4,784%; el oro se devaluó un 1,36%, hasta los 4.478 dólares la onza, y la plata un 1,38 %, hasta los 66,77 dólares la onza.

Por su parte, el petróleo de Texas (WTI) subió un 0,2%, hasta 91,48 dólares el barril. En el cómputo semanal, la reanudación de los ataques en Oriente Medio elevó el precio de crudo más de un 9,5%.