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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,96%, el selectivo S&P 500 retrocedió 1,51% y el tecnológico Nasdaq perdió 2,01%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,96%, el selectivo S&P 500 retrocedió 1,51% y el tecnológico Nasdaq perdió 2,01%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este viernes en rojo, terminando una semana de volatilidad en la que los inversores han seguido de cerca la guerra en Oriente Medio y sus efectos sobre el precio del petróleo.

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