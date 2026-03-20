Wall Street cerró este viernes en rojo, terminando una semana de volatilidad en la que los inversores han seguido de cerca la guerra en Oriente Medio y sus efectos sobre el precio del petróleo.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,96%, hasta 45.577 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió 1,51%, hasta 6.506 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió 2,01%, hasta 21.647 enteros.

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En su caso, el Nasdaq y el Dow estuvieron a punto de entrar en territorio de corrección, como se suele denominar a una caída de al menos el 10% por debajo del máximo más reciente.

En el cómputo semanal, los tres indicadores han perdido alrededor de un 2%. La caída acumulada de los índices tiene lugar tras otra semana de combates en Medio Oriente, el último de ellos la noche de este jueves.

La refinería de petróleo de Haifa, la ciudad más importante del norte de Israel, sufrió daños ayer tras el último ataque con misiles lanzados desde Irán, según varios medios locales, entre ellos la cadena pública de Israel Kan.

Además, Teherán anunció este viernes una nueva ofensiva contra Estados Unidos y el Estado hebreo, que incluyó bombardeos con misiles balísticos contra objetivos en Tel Aviv y Haifa, así como ataques con drones a bases estadounidenses en Oriente Medio.

Esta semana, el mercado ha tenido el foco puesto en el conflicto en la región, que ha impulsado los precios del petróleo intermedio de Texas (WTI, en ingles) ante el temor de que este afecte al suministro.

Especialmente, los operadores siguen de cerca la situación en el estrecho de Ormuz, clave para un 20% del transporte mundial de crudo y buena parte del gas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, no ha especificado cuánto durará la guerra contra Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero. Hoy, la cadena CNN informó que miles de infantes de la Marina de Estados Unidos se dirigen hacia Oriente Medio.

Aparte de la guerra, la Reserva Federal (Fed) anunció el miércoles que mantiene sin cambios las tasas de interés entre el 3,5 y el 3,75%.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) también advirtió de que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas “sigue siendo elevada” y que “las repercusiones de los acontecimientos en Oriente Medio sobre la economía de Estados Unidos son inciertas”.