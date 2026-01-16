Wall Street termina en rojo una semana marcada por resultados y la Reserva Federal

Wall Street cerró este viernes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 0,17%, tras una semana en la que el mercado estuvo atento a la investigación abierta contra el presidente de la Reserva Federal (Fed) y los resultados de la banca.

PUEDES VER: Donald Trump busca impulsar que grandes tecnológicas paguen por el alza de los costos de la energía

Al cierre de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones retrocedió hasta los 49.359 puntos; el selectivo S&P 500 perdió 0,06%, hasta 6.940 unidades, y el tecnológico Nasdaq restó 0,06%, hasta 23.515 enteros.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Esta semana, el foco de los inversores estuvo puesto en los grandes bancos y entidades financieras de EE.UU., que publicaron sus resultados del último trimestre y acumulados.

Mientras Goldman Sachs y Morgan Stanley superaron las expectativas de los analistas, JPMorgan, Wells Fargo, Citi Group y Bank of America decepcionaron al mercado con sus ganancias trimestrales.

Aparte de esto, la semana ha estado marcada por la noticia de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central.

Trump insinuó hoy que su principal asesor económico, Kevin Hassett, habría dejado de ser su primera opción para suceder a Powell en la Fed, unas declaraciones que lastraron hoy a los tres principales indicadores, según los medios especializados.

MÁS INFORMACIÓN: La economista Dambisa Moyo será la oradora principal en el XVI Simposio de la SNMPE

En el plano geopolítico, los inversores estuvieron pendientes de la situación en Irán, después de que Trump no descartara realizar un ataque militar en la nación persa ante las protestas antigubernamentales que se han saldado con la vida de más de 3.000 personas según cifras de organizaciones.

Además, el mercado también tuvo en el foco a Groenlandia, donde Dinamarca, de quien depende este territorio autónomo, ha incrementado su presencia militar de cara a rebajar las inquietudes de Washington en torno a la seguridad de la isla y la región ártica.

En este sentido, Donald Trump adelantó este viernes que podría imponer una subida de aranceles a las naciones que no acepten sus planes para hacerse con el control de Groenlandia, bajo el argumento de que la isla es central para los intereses de EE.UU.

La semana estuvo marcada también por las subidas en el sector de semiconductores, impulsadas por los sólidos resultados de la taiwanesa TSMC y el anuncio de un acuerdo entre Washington y Taipéi que prevé inversiones de al menos 250.000 millones de dólares en capacidad de producción en Estados Unidos, lo que animó a valores como Broadcom, AMD y Micron, que cerraron hoy con avances del 2,53 %, el 1,72 % y el 7,76 %, respectivamente.