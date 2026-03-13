Al respecto, conversamos con Marcus Wallenberg, presidente de Wallenberg Investments AB, y uno de los tres primos que dirigen el negocio familiar.

- Wallenberg busca vender 24 cazas (Gripen) a nuestro país. ¿Qué conversaciones han tenido con el Gobierno?

De hecho, hemos tenido conversaciones con el gobierno peruano durante un tiempo. En este punto nuestra conversación ha evolucionado por dos vías principales. La primera está asociada con la presencia en Perú de las empresas cercanas a Wallenberg, algunas de las cuales han estado en este país por cerca de cien años.

- ¿Qué empresas, por ejemplo?

Como SKF. Consideramos que SKF, que es la empresa que más tiempo ha estado en Perú, ha actuado muchísimo de conformidad con lo que nosotros hacemos como familia. Nosotros tratamos de adoptar una visión de muy largo plazo cuando implementamos estas asociaciones. Nuestra filosofía es generacional.

- ¿Buscan asociaciones de largo plazo?

Nosotros tratamos de invertir en el largo plazo. No compramos para vender sino para construir a lo largo del tiempo, sobre todo, en mercados extranjeros como el Perú. Esa es una de las conversaciones que hemos tenido para resaltar la labor de nuestras empresas en el Perú.

- ¿Y la otra vía de conversación?

El otro tema que hemos discutido es la decisión del Perú de adquirir capacidades de aviones caza. Hemos discutido algo que es muy importante para nosotros en todos los mercados dónde ingresamos y es la relevancia, para el Perú, de establecer una base tecnológica para operar estas aeronaves a fin de crear empleos adicionales en el lado militar. Pero también hemos conversado otras posibilidades.

El grupo Wallenberg busca vender al Perú 24 cazas de guerra Gripen, manufacturados por Saab, empresa bajo su control.

- ¿Qué posibilidades?

Como parte de la adquisición de aviones caza, estamos interesados en establecer una asociación industrial más profunda con Perú en ciertas áreas dónde pensamos que podemos añadir tecnología y conocimiento, como la atención de la salud, que es una de las preocupaciones más importante para el Perú. Podemos contribuir con capacidades locales, ciencia y cadena de suministro en salud.

- ¿Aparte de salud qué otras áreas les interesan?

También hemos estado conversando sobre una mayor cooperación en minería. Nosotros tenemos empresas muy avanzadas en el área minera en términos de automatización, digitalización y sostenibilidad. Y, en tercer lugar, también hemos discutido diferentes tipos de transferencia tecnológica en ingeniería avanzada, materiales y software. Nos gustaría trabajar con las instituciones y empresas peruanas en este sentido.

- ¿Qué esperan lograr con todo esto?

Cuando nosotros tratamos de estimar lo que estas cooperaciones industriales podrían involucrar para el Perú en términos de empleo, estimamos que se podrían añadir 8.000 nuevos puestos de trabajo. Este es uno de los principios centrales para todas las discusiones qué hemos estado teniendo. Este es nuestro paquete industrial.

- ¿Esto se encuentra asociado a la adquisición de los aviones Gripen?

Entendemos que el gobierno peruano ha tomado la decisión de adquirir 24 jets de combate. Nosotros estamos convencidos de que podemos entregar estos aviones dentro de los plazos que el Gobierno ha establecido.

- Colombia ya ha adquirido cazas Gripen. ¿Eso significa que hay mucho interés en la región por esta tecnología?

Sí. Tanto Brasil como Colombia han decidido adquirir este avión caza, que es uno de los aviones más modernos de su tipo. Hemos cambiado muchos aspectos de la aeronave para poder satisfacer la demanda y los requisitos más modernos.

- ¿Qué aspectos han modernizado?

Una de las cosas que hemos trabajado muchísimo es el software de la aeronave. De allí la importancia que tiene para el Perú la adquisición de competencias tecnológicas, porque esto va a mejorar las posibilidades de utilizar esta aeronave de la forma más avanzada posible.

Hasta 8 mil nuevos puestos de trabajo estima generar el grupo Wallenberg en Perú con su paquete industrial asociado a la venta de cazas de guerra.

- ¿En qué estado se encuentran las conversaciones para la adquisición de esas 24 aeronaves?

Nosotros hemos proporcionado a su gobierno toda la información que nos ha solicitado. Lo que queremos es asegurarnos de estar manteniendo esta conversación actualizada, pero la toma de la decisión depende del gobierno peruano. Está en sus manos. Nosotros estamos listos a continuar con las conversaciones conforme el Gobierno lo considere necesario.

- ¿Si el Gobierno los elige a ustedes, en cuánto tiempo otorgarían las 24 aeronaves?

Creo que comenzaríamos las primeras entregas en un plazo de dos años. Esas son las conversaciones que hemos tenido hasta el momento, pero muchos de estos detalles están bajo revisión y negociaciones continuas.

- ¿Aparte de Saab, hay otras empresas del Grupo Wallemberg que podrían aterrizar en Perú?

Sí. Hasta dónde puedo decir hay una serie de empresas que están pensando en cómo establecerse en Perú

- ¿Puede comentarnos cómo nació Wallenberg?

Desde el punto de vista histórico empezamos como banqueros en el año 1850, y luego pasamos al sector industrial en la segunda mitad del siglo XIX. A inicio del siglo XX separamos nuestras actividades bancarias de las industriales, y formamos dos empresas que tienen participación en diferentes empresas con propiedad total o parcial. Nosotros, en la quinta generación de la familia, decimos que este es nuestro ecosistema.

- ¿Qué tan involucrada esta la familia en el manejo del grupo económico?

La familia está involucrada, principalmente, en las juntas directivas de las empresas y de las fundaciones. Y una razón por la cual pensamos que esto es una buena idea es porque nos enfocamos muchísimo en innovación. Venimos de un país (Suecia) con diez millones de habitantes y la clave para nuestras empresas es que continúen siendo innovadoras.

- ¿Siempre ha habido un Wallenberg al frente de los negocios?

Ha habido periodos con presidentes que no han sido miembros de la familia. Pero, usualmente, la familia ha presidido los holdings y algunas de las empresas industriales también.

- Wallenberg abarca muchas áreas de negocios, como salud, industria, minería y armamento. ¿Siguen buscando negocios?

Sí. El alcance es muy amplio, pero seguimos encontrando nuevas empresas para invertir en ellas. Muchas se encuentran en las ciencias de la vida y también en la tecnología industrial. Esta visión se basa muchísimo en encontrar empresas e industrias que consideramos que van a ser buenas en el futuro.

ABB es una de las muchas empresas tecnológicas que Wallenberg opera en el Perú. (Foto: ABB)

- ¿Cuál es la clave del éxito de Wallenberg?

Creo que hemos tenido suerte en el sentido de que hemos tenido generaciones que han estado involucradas con el trabajo y que quieren seguir siendo parte de él. […] Nos hemos enfocado también en tratar de crear asociaciones dentro de los países porque somos una nación muy pequeña. Si queremos tener éxito a nivel global dependemos de tener socios en diferentes países y tener una colaboración cercana con clientes y proveedores.

- ¿Cuál es el desafío más grande que enfrentan? ¿Quizá, las restricciones comerciales?

Creo que el proteccionismo. Eso es algo con lo que tenemos que lidiar todos y a lo que tenemos que adaptarnos. La adopción de la Inteligencia Artificial también es un factor muy importante. Queremos ser, también, un grupo sostenible y pensamos que esa es una característica nuestra en el largo plazo.