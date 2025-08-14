Western Union y Yape, a través de su funcionalidad de remesas, anunciaron una alianza estratégica que permitirá a los peruanos recibir transferencias internacionales de dinero, directamente en Yape desde más de 200 países y territorios, gracias a la red de Western Union.

La iniciativa está diseñada para impulsar la inclusión financiera y facilitar la experiencia de recibir remesas en el país. Cabe precisar que Yape es la primera aplicación en el país donde Western Union ofrece sus servicios de recepción de dinero.

De esta manera, los usuarios pueden recibir el dinero de forma segura y rápida directamente en su cuenta de Yape. El servicio de envío de dinero directo en cuenta ya ha sido lanzado a nivel mundial, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

Para usuarios que prefieren opciones en línea, la alianza ofrece una herramienta perfectamente adaptada a sus necesidades. Por otro lado, quienes opten por la experiencia presencial, también contarán con esta posibilidad.

¿Cómo se recibe una remesa a través de Yape?

Solo se necesita el nombre completo del usuario de Yape y su número de teléfono. El proceso puede llevarse a cabo a través de cualquier canal habilitado de Western Union, ya sea en un local físico como a través de los canales digitales, según su disponibilidad.

El servicio mencionado permite recibir hasta S/3.500 por transacción y un máximo de S/12.000 al mes. Cualquiera sea la modalidad, el dinero llega de forma rápida a la cuenta del yapero.

“Detrás de cada transferencia hay una historia. Esta alianza estratégica con una organización líder como Yape, nos permite acompañar a nuestros clientes en su recorrido financiero y conectarlos con más de 200 países y territorios, a través de un servicio accesible, confiable y cercano”, indicó Rafael De la Puente, Country Director de Perú en Western Union.

De la Puente agregó que Perú es un país que avanza con fuerza en el desarrollo de nuevos canales de servicio al cliente.

“Esta alianza nos permitirá expandir nuestras operaciones de recepción de remesas y mantener conectadas a millones de personas, gracias a la extensa red de Western Union. A la fecha, desde Yape hemos facilitado la recepción de remesas de más de 550 mil usuarios. Su uso se ha triplicado en el último año. Los países desde donde más recibimos remesas son EE. UU., Chile, España e Italia”, acotó Claudia Silva, Head de Pagos de Yape.