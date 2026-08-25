Además de las sesiones plenarias y paneles internacionales, el programa incluirá talleres prácticos sobre ciberseguridad, protección de datos, canales de denuncia, gestión de riesgos y liderazgo en compliance. Foto: Archivo GEC
Además de las sesiones plenarias y paneles internacionales, el programa incluirá talleres prácticos sobre ciberseguridad, protección de datos, canales de denuncia, gestión de riesgos y liderazgo en compliance. Foto: Archivo GEC
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Por Redacción EC

Lima será el escenario los días 23 y 24 de septiembre del Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupción de World Compliance Association, un encuentro que marca un punto de inflexión para la comunidad internacional del cumplimiento normativo y que coincide con el décimo aniversario de la principal asociación en el ámbito del cumplimiento normativo en habla hispana.

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