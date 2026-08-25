Lima será el escenario los días 23 y 24 de septiembre del Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupción de World Compliance Association, un encuentro que marca un punto de inflexión para la comunidad internacional del cumplimiento normativo y que coincide con el décimo aniversario de la principal asociación en el ámbito del cumplimiento normativo en habla hispana.

La capital peruana reunirá a más de 500 profesionales de más de 20 países en un foro que aspira a convertirse en referencia global en materia de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. El evento tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Lima, aliado en este importante congreso, que durante dos jornadas se convertirá en un punto de encuentro para responsables de cumplimiento, directivos, expertos internacionales y representantes institucionales. Los asistentes podrán acudir presencialmente pero también se ofrece la posibilidad de asistir en remoto a través de una rigurosa retransmisión en streaming.

La apertura contará con la participación de Alba Lema, presidenta internacional de la World Compliance Association, junto con la dirección del capítulo Perú, encabezada por Mónica Huertas, además de representantes de la Cámara de Comercio de Lima.

“Es una auténtica satisfacción poder celebrar nuestro décimo aniversario en Lima, lo que refleja la importancia y la dimensión verdaderamente internacional que ha alcanzado la WCA. Este Congreso será un espacio único para compartir conocimientos, experiencias y reforzar la colaboración entre todos nuestros capítulos. Diez años después, renovamos nuestro compromiso con el compliance, la transparencia, la cultura global de integridad y la lucha contra la corrupción”, declara Alba Lema

A lo largo del programa se abordarán retos clave como la promoción de la integridad mediante las ciencias conductuales, la prevención del blanqueo de capitales, la contratación pública en Latinoamérica y el uso de información para fortalecer la inteligencia de riesgos. Participarán especialistas de la OCDE, GAFILAT, OEA y CIAL Dun & Bradstreet.

El programa contará además con una fuerte presencia del sector privado y de expertos en cumplimiento corporativo. Luis Soria, Compliance Project Lead en Amazon, reflexionará sobre la evolución del rol del compliance officer y la necesidad de alejarlo de enfoques puramente sancionadores. En esa misma línea, Teresa Tovar, socia líder del área de Compliance de Echecopar, analizará el papel del directorio en las investigaciones internas y la gobernanza corporativa. Además, Luis Plaza, Compliance Officer en Europa Norte para Microsoft, pondrá sobre la mesa un análisis de las diferencias en compliance entre los mercados emergentes y los desarrollados.

En sostenibilidad y estándares internacionales, el congreso abordará el nuevo estándar de integridad empresarial de Naciones Unidas, el futuro del compliance y la ISO 53001, además de los resultados de la Encuesta Global de CEO 2026 de PwC. La inteligencia artificial también tendrá un espacio central, con exposiciones sobre agentes de IA aplicados al compliance y los riesgos de ciberseguridad y protección de datos.

Finalmente, el evento presentará un panel periodístico que comentarán sobre los desafíos del papel del periodismo y las estrategias del combate contra la corrupción. Entre los participantes estarán presentes representantes del Grupo El Comercio uno de los conglomerados de medios de comunicación más antiguos e influyentes del Perú, junto con un panel de periodistas internacionales.

Además de las sesiones plenarias y paneles internacionales, el programa incluirá talleres prácticos sobre ciberseguridad, protección de datos, canales de denuncia, gestión de riesgos y liderazgo en compliance, junto con espacios de networking y un cóctel de aniversario que reunirá a ponentes, patrocinadores y representantes de los capítulos internacionales.

Sobre la World Compliance Association

World Compliance Association es una organización internacional sin ánimo de lucro, compuesta por profesionales y entidades del ámbito del cumplimiento normativo, la prevención del blanqueo de capitales, la ética empresarial y la integridad institucional. Su objetivo es fomentar una cultura de cumplimiento y buenas prácticas tanto en el sector público como privado.