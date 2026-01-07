WOW Perú y su plan de invertir más de S/100 millones en fibra óptica: “El mercado es competitivo, los jugadores están muy activos”

-Al cierre del tercer trimestre, de acuerdo con el aplicativo Punku de Osiptel, WOW Perú se ubicó en el tercer lugar del mercado de Internet fijo. ¿Cómo observan la situación al término del 2025?

Hemos hecho un muy buen trabajo en los casi seis años [que operamos en el país], en muchas áreas. Hay dos partes importantes a mencionar. La primero, empezamos a hacer crecer nuestra red no en Lima, sino en las áreas donde vimos una sub-atención. Lo hicimos de manera intencional, porque observamos una falta de infraestructura y de una verdadera propuesta de valor en el servicio de Internet para los consumidores finales.

En ese tiempo en Perú hemos construido más de 3,4 millones de casas pasadas (alcance de cobertura de Internet).

-En cuanto a conexiones activas, en el tercer trimestre ya tenían a 776.329 usuarios. ¿Cuánto creen que puede llegar a alcanzar tras el cierre del 2025?

Nuestro ritmo de crecimiento visto [hasta ese periodo] continuó el resto del año, pese a que entramos a Lima, donde la competencia es más fuerte y es más difícil pelear por un cliente o suscriptor.

No quisiera dar un número exacto o adelantarme, pero estimamos que creceremos otros 50.000 o 60.000 usuarios [al cierre de 2025].

-¿Consideran que pueden alcanzar el millón de usuarios este año o hacia un mediano plazo?

Me encantaría tener un millón de suscriptores. Viendo de manera realista el ritmo de crecimiento de suscriptores, la competencia, el lugar donde estamos y cómo estamos creciendo, diría que tenemos muy buena posibilidad de llegar al millón de suscriptores y después competir por el primer puesto [del mercado], pero no en el 2026 o el 2027. Es un tema de más largo plazo, porque queremos llegar al millón de suscriptores con una base leal.

No queremos bajar los precios, llegar al millón de suscriptores, mantenerlos por tres meses y perderlos. Estamos tomando pasos muy cuidadosos para hacer crecer nuestra base y fidelizarla. Cada suscriptor es una inversión.

Al igual que con infraestructura y los suscriptores, el mercado en este momento está en un punto donde tiene sentido que los competidores se consoliden. Vamos a seguir creciendo y conectando suscriptores, pero también estamos abiertos a cualquier tipo de movimiento estratégico. Un millón de suscriptores es un objetivo a largo plazo.

-Son líderes en más de 10 regiones del país en Internet fijo. ¿Cuál va a ser su foco en las zonas donde tienen alta presencia, como Ica, Junín o Lambayeque?

En las regiones donde somos líderes, debemos mantener ese liderazgo, porque el mercado es competitivo y los jugadores están muy activos. En Ica, donde empezamos en el 2020, mantenemos un alto nivel de participación del mercado, pero también vemos cómo crece el departamento. En base a eso estamos desplegando red adicional donde sea necesario y haya alta demanda, realizando un ‘upgrade’ a nuestra red actual.

Esto también estamos viendo en Lambayeque, donde estamos desde hace tres años, y en Junín, donde estamos ya casi año y medio. La idea es mantener la posición, continuar brindando un servicio de alta calidad, tener atención al cliente a un nivel elevado frente a la competencia, crecer y actualizar las redes.

-¿Qué planes tiene la empresa para el 2026? ¿Cuánto se espera aumentar en número de conexiones activas?

No tenemos una gráfica donde haya una meta. La idea principal que tenemos es que hemos construido una red bastante grande, la mayor parte está fuera de Lima y, de hecho, está fuera de las grandes ciudades. Estamos en más de 100 lugares, en muchos de ellos el principal objetivo es hacer uso de la red para brindarle servicio al usuario final.

No basta con estar en distintas zonas. Tenemos que explicarle a las personas que tienen acceso a una infraestructura de alto nivel y pueden utilizar Internet de ultra alta velocidad desde que se instala. La meta es incrementar el uso de la red por parte de los usuarios.

-¿Hay alguna propuesta de innovación en cuanto a velocidades?

Hemos iniciado con los ‘upgrades’ a la red. Esto está relacionado con la demanda. Si vemos un incremento en la demanda, en el tráfico o en el crecimiento de suscriptores en el segmento B2B (’business to businees’) estaremos haciendo las mejoras necesarias.

Usamos la tecnología GPON para usuarios finales del segmento B2C (’business to consumer’) y presentamos la tecnología XGS-PON para el mercado B2B. Nuestro trabajo es ir lugar a lugar para asegurarnos de que esté disponible en todas partes, construir la cobertura y mejorar las posibilidad de tener acceso a ello.

En cobertura de “casas pasadas”, somos una de las redes más grandes del país y, en capacidad, somos la más grande. Estamos en un buen punto para la consolidación del mercado.

-En el caso del mercado empresarial, ¿cuántos clientes tienen?

Inicialmente atendimos únicamente el mercado B2C. No le prestamos atención al segmento B2B hasta el 2025 y ese año hemos logrado un gran progreso. Tenemos un buen equipo que lo ha hecho muy bien en el crecimiento de nuestra base de clientes B2B, quienes en este momento son instituciones financieras y educativas. En general, tenemos una cartera muy diversa.

Puedo decir con seguridad que este es un punto de crecimiento en el que seguiremos participando en el segmento B2B, construyendo o incluyendo a grandes corporaciones en la cartera, pero también creciendo en el nivel de las pequeñas y medianas empresas, además de incluir otras soluciones que requiera el mercado.

Este es uno de los puntos en el que nos vamos a concentrar en adelante.

-El año pasado el Estado licitó la banda de espectro que permite la masificación del Internet móvil 5G. ¿Observan que esta tecnología es competencia para la fibra óptica o es un complemento?

Los servicios fijos y los inalámbricos se complementan en muchas cosas. Para nosotros, el crecimiento en la demanda de servicios basados en el 5G es bueno para el mercado, porque la data consumida por los usuarios finales que usan servicios inalámbricos finalmente llegan a una red fija, donde estamos nosotros. Entonces, incentivamos este tipo de desarrollo del mercado.

-¿Cuánto esperan crecer en facturación en el período 2025- 2026?

Estamos creciendo año a año. Esperamos crecer entre 20% y 25% comparados con el 2024 en términos de ingresos y queremos continuar con ese mismo ritmo en los años que vienen.

-De la misma manera, ¿cuánto esperan invertir este nuevo año?

La inversión en la red y en el crecimiento de la compañía, hasta este momento, supera los de S/1.000 millones. Vamos a seguir invirtiendo en la red y en su calidad, dado que no hemos llegado aún al pico de nuestro crecimiento.

Este año estamos apuntando invertir entre S/100 millones y S/120 millones.