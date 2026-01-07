Christian Silva
Christian Silva

Escucha la noticia

00:0000:00
WOW Perú y su plan de invertir más de S/100 millones en fibra óptica: “El mercado es competitivo, los jugadores están muy activos”
Resumen de la noticia por IA
WOW Perú y su plan de invertir más de S/100 millones en fibra óptica: “El mercado es competitivo, los jugadores están muy activos”

WOW Perú y su plan de invertir más de S/100 millones en fibra óptica: “El mercado es competitivo, los jugadores están muy activos”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El CEO de WOW Perú, Dmitry Sokolov, señala a Día1 que vienen realizando trabajos de actualización en su red de fibra óptica y que en el 2025, la empresa de Internet fijo empezó a atender al mercado empresarial.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC