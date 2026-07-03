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lima 23 de junio 2026 Fotos a Diego Wan, GTM Smartphones manager de Xiaomi Perú. Fotos: Joel Alonzo/GEC
lima 23 de junio 2026 Fotos a Diego Wan, GTM Smartphones manager de Xiaomi Perú. Fotos: Joel Alonzo/GEC
/ JOEL ALONZO
Por Claudia Inga Martínez

Xiaomi, la marca de tecnología de origen chino, afianzará su estrategia en el Perú, un mercado en el que la marca lidera la categoría de smartphones con el 30% de ‘market share’, según cifras de importaciones de Omdia en el primer trimestre del año, comenta Diego Wan, gerente GTM (Go To Market) Smartphones de Xiaomi Perú.

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