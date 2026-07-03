Xiaomi, la marca de tecnología de origen chino, afianzará su estrategia en el Perú, un mercado en el que la marca lidera la categoría de smartphones con el 30% de ‘market share’, según cifras de importaciones de Omdia en el primer trimestre del año, comenta Diego Wan, gerente GTM (Go To Market) Smartphones de Xiaomi Perú.

Es así que, en línea con su estrategia de ‘premiumización‘ del portafolio, este mes lanzarán la serie Xiaomi 17T para el segmento premium. Wan destaca que ante los profundos cambios tecnológicos, han actualizado su estrategia y , en esta generación de productos, por primera vez han incorporado el Leica 5X para el Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro. “Esta vez queremos enfocarnos en la fotografía premium”, sostiene.

lima 23 de junio 2026 Fotos a Diego Wan, GTM Smartphones manager de Xiaomi Perú. Fotos: Joel Alonzo/GEC / JOEL ALONZO

Un lanzamiento que coincide con el Mundial de fútbol, una campaña que siempre alienta el consumo y la creación de contenido. Wan cuenta que dentro del portafolio de Xiaomi, los dispositivos Redmi Note Series son los más vendidos pero el Xiaomi T Series cada año representa un crecimiento importante. De hecho, crece a un ritmo de 15% a 20% cada año.

Este lanzamiento también coincidirá con la campaña de Fiestas Patrias, con la que Wan estima un crecimiento de 15% frente al año pasado.

El mundo tecnológico enfrenta una complejidad ante la escasez de memorias RAM y los smartphones, por supuesto, no están exentos de los impactos de esta situación, pues ya empiezan a ver cambios en los costos de los dispositivos. De hecho, Tim Cook, CEO de Apple, dijo en una entrevista que la subida de precios era inevitable. ¿Cómo maneja esta situación Xiaomi?

Wan remarca que sí se enfrenta un reto en la segunda mitad del año con el incremento del costo de las memorias. Sin embargo, asegura que el segmento premium no se verá afectado, pero quizá sí los segmentos de entrada, que son más sensibles a los precios.

Según el ejecutivo, la marca apuesta por seguir creciendo en segmentos de mayor valor agregado, respondiendo a una demanda cada vez más sofisticada por parte de los consumidores peruanos.

lima 23 de junio 2026 Fotos a Diego Wan, GTM Smartphones manager de Xiaomi Perú. Fotos: Joel Alonzo/GEC / JOEL ALONZO

Expansión de tiendas

Xiaomi ha empezado a operar directamente sus tiendas en el Perú. Hoy cuentan con 11 tiendas en el país, en provincias como Juliaca, Ica, Cajamarca, Lima, y apuntan a ampliar la red de distribución de tiendas propias.

“En la segunda mitad del año vamos a abrir unas 4 o 5 tiendas más. Las tiendas de Xiaomi en Perú cuentan con el portafolio más completo de smartphones de toda América Latina”, resalta el ejecutivo.

Las nuevas tiendas, cuenta el ejecutivo, se ubicarán sobre todo en provincias, apostando a la descentralización " para acercar nuestro ecosistema premium a más peruanos", indica. De hecho, la tienda de Arequipa está en fase de marcha blanca y de cara al cierre del 2026, la brújula marcará hacia el norte y este del país, con aperturas confirmadas en Trujillo, Piura y Pucallpa, antes de la campaña navideña.

Además, según su plan estratégico para los próximos tres años, con miras al 2029, el objetivo de Xiaomi es muy ambicioso: expandir su red de tiendas oficiales hasta alcanzar las 60 Xiaomi Stores de operación directa en el Perú, buscando no solo tener presencia en centros comerciales clave en Lima, sino consolidar un corredor comercial propio en provincias con mayor dinamismo económico.

“Esta expansión física es fundamental dentro de nuestro modelo de negocio”, nos explica Wan. El canal online también va cobrando peso: hoy viene creciendo cerca a un 20% cada año, y ya representa un 10% del total de las ventas.

Y si bien el fuerte de Xiaomi son los smartphones, la marca china busca impulsar todo su ecosistema de productos inteligentes, y tal como lo adelantó Día1 hace unos meses atrás, Xiaomi concreta la llegada de su lavaseca al mercado peruano este mes. “Junto con la llegada de la serie Xiaomi 17T, vamos a anunciar muchos productos interesantes como otros dispositivos smartphones y nuestra lavaseca Pro, con muchas características que cuentan con la sincronización con el smartphone, con todo el ecosistema de AIoT y con sincronización a todos nuestros dispositivos inteligentes para el hogar”, detalla Wan. Adelanta que están evaluando traer más productos inteligentes para el hogar de gran tamaño. “Es una tendencia que necesitamos evaluar”, anota.

Al cierre de este año, Xiaomi estima un crecimiento del 15% para la categoría de smartphones.