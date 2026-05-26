El presidente del SIMPOSIO – XVI Encuentro Internacional de Minería, Diego Ortega, afirmó que el Perú atraviesa una oportunidad decisiva para consolidarse como actor estratégico en el nuevo escenario global marcado por la creciente demanda de minerales críticos. Sin embargo, advirtió que el principal desafío del país sigue siendo transformar su potencial geológico en proyectos viables y desarrollo sostenible.

Durante su discurso inaugural del encuentro organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Ortega señaló que el contexto actual representa una transformación estructural para la industria minera y no un ciclo temporal de mercado.

“Lo que ocurre hoy con el cobre y los demás minerales críticos no es un ciclo más. Es una transformación global”, sostuvo. Explicó que la demanda de estos recursos responde ahora a factores como la transición energética, la electrificación, la inteligencia artificial, los centros de datos y la seguridad energética.

En ese contexto, afirmó que los minerales críticos han dejado de ser únicamente commodities para convertirse en activos estratégicos en la nueva geopolítica global. Añadió que la reconfiguración de las cadenas de suministro ha colocado a América Latina en una posición central.

Sobre Perú, resaltó que posee cerca del 12% de reservas de cobre, una economía abierta y afinidad geopolítica con grandes mercados, aunque advirtió que la oportunidad no está asegurada. “El problema del Perú no es geológico: el desafío es convertir ese potencial en proyectos viables”, afirmó.

Ortega recordó que la última encuesta global del Instituto Fraser ubica al Perú en el puesto 41 entre 68 jurisdicciones mineras evaluadas, pese a encontrarse entre las primeras posiciones mundiales en potencial geológico. Según indicó, la principal preocupación de los inversionistas está relacionada con la capacidad del país para desarrollar proyectos dentro de plazos razonables y bajo condiciones institucionales predecibles.

Más competitvidad en este sector

Asimismo, remarcó que mejorar competitividad no implica reducir estándares ambientales o sociales. Por el contrario, sostuvo que la minería del futuro será cada vez más exigente en sostenibilidad, trazabilidad y legitimidad social. “El cobre producido con altos estándares ambientales y sociales tendrá más valor, atraerá mejores inversiones y accederá a mercados más sofisticados”, señaló.

En ese contexto, indicó que el XVI Simposio tratará competitividad, sostenibilidad, seguridad energética, exploración, tecnología, talento y geopolítica, con ponentes como Dambisa Moyo y Diego Montoya, quienes abordarán la IA y su impacto en la economía.

Finalmente, Ortega señaló que el costo de no actuar hoy es significativamente mayor que en décadas anteriores. “Ya no se trata solamente de perder una ronda de inversiones. Se trata de perder una ventana histórica que probablemente no volverá a repetirse en las mismas condiciones”, concluyó.