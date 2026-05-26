Resumen

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Ortega remarcó que mejorar competitividad no implica reducir estándares ambientales o sociales. Foto: GEC
Ortega remarcó que mejorar competitividad no implica reducir estándares ambientales o sociales. Foto: GEC
Por Redacción EC

El presidente del SIMPOSIO – XVI Encuentro Internacional de Minería, Diego Ortega, afirmó que el Perú atraviesa una oportunidad decisiva para consolidarse como actor estratégico en el nuevo escenario global marcado por la creciente demanda de minerales críticos. Sin embargo, advirtió que el principal desafío del país sigue siendo transformar su potencial geológico en proyectos viables y desarrollo sostenible.

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