“Tarde o temprano seremos los principales rivales del BCP”

En medio de piscinas de pelotas y paredes llenas de ‘post its’ –en el Centro de InnovacXión BCP–, nació Yape, un aplicativo de servicios financieros que hoy cuenta, incluso, con su propia jerga. Frases como “¿ya me yapeaste”? o “yapéame” comenzaron a escucharse desde el 2016, año en el que se ‘yapeó’ el primer sol. Tres años después, la aplicación, que cuenta con 1,5 millones de usuarios, es una de las apuestas con mayor potencial del BCP, según detalla Luis Alfonso Carrera, líder del aplicativo.

¿Yape será ahora un banco?

Somos Yape, no queremos ser un banco. Queremos ser la nueva forma de hacer banca y, por qué no, reemplazar a los bancos. Al ser 100% digitales llegaremos con servicios financieros a donde los bancos no han podido. Buscamos que toda persona con acceso a un celular inteligente pueda ‘yapear’. Nuestro principal competidor es el uso del ‘cash’, pero también lo son el resto de bancos que ofrecen todos los servicios financieros cotidianos.

Hemos venido trabajando como un canal más del BCP. Hoy solamente pueden ser ‘yaperos’ aquellos que son nuestros clientes. En en los últimos seis meses hemos pasado de 300 mil a 1,4 millones de usuarios.

¿Este incremento se debe a un aumento de los usuarios del banco, o más bien a la introducción de la herramienta en distintos comercios?

[Para usar Yape] los comercios tienen que ser también clientes del banco. Nos hemos trazado una meta ambiciosa. En el 2021, deberíamos tener 10 millones de ‘yaperos’. Esta es una cifra considerable. Según reportes del Banco Mundial, hay entre 10 y 11 millones de usuarios bancarios en todo el Perú.

¿Yape será una plataforma interbancaria?

Vamos a trabajar con clientes de todos los bancos, especialmente con personas que no tienen ninguno.

¿Cuándo podríamos ver esta idea hecha realidad?

Esperamos lanzarla hacia fines de año.

¿En qué tramos se ejecutará la estrategia?

[La estrategia] comienza el lunes [hoy]. Hay una necesidad insatisfecha de personas que pueden no ser clientes del BCP pero quisieran ser ‘yaperos’.

¿La estrategia estará dirigida a comercios, a personas naturales o a ambos?

Primero vamos a ampliar la oferta de servicios financieros. [Tendremos] más funcionalidades en el aplicativo basadas en transacciones y operaciones cotidianas y recurrentes de montos pequeños. Por ejemplo, no te compras un carro o una casa todos los días, pero sí te compras una gaseosa, te subes a un taxi, le pagas a un amigo o amiga. Lo que queremos es incrementar estas funcionalidades.

¿Estas transacciones tendrán un nuevo monto límite?

Hoy tenemos un monto [límite] de hasta S/500. Podemos revisar este tope dependiendo de la demanda de los clientes.

Además de enfocarse en pagos de servicios y transacciones cotidianas, ¿están teniendo en cuenta otras opciones?

Sí, [queremos] ampliar su uso en más comercios.

¿Ambas estrategias correrán a la par hasta el 2021?

Irán a la par.

¿A cuánto asciende la inversión para este nuevo rumbo?

​Vamos a buscar alianzas con empresas ‘fintech’, ‘open banking’, ‘open sourcing’ […] En los próximos dos y tres años esperamos invertir alrededor de US$100 millones.

¿Tienen ya cerrado algún convenio con alguna empresa de servicios?

Estamos conversando con muchas. Cada una tiene requerimientos particulares para la interconexión con sus sistemas: formas de pago, oportunidad de pago y horarios. Casi es hacer un producto ‘ad hoc’ para cada una. Ya cerramos el primer convenio con la EPS Grau, en Piura.

Tomando en cuenta la estrategia de masificación en comercios, ¿tienen identificado algún sector en particular?

Todos los sectores que quieran utilizarlo enfocados en pagos menores de uso cotidiano.

¿Buscan ingresar a las zonas rurales?

Por la lejanía es difícil llegar [a las zonas rurales] con los costos y la infraestructura de los bancos actuales. Pero al ser 100% digitales, podemos llegar ahí. Apuntamos a la inclusión financiera, pero no pensándola como bancarización, sino llevando servicios a todo aquel que tiene un teléfono inteligente.

¿Es ese su público objetivo?

Nuestro principal público es la persona que usa ‘cash’ y tiene un ‘smartphone’, al margen de su edad, profesión o zona geográfica. Es verdad que en las zonas rurales el uso y penetración de la banda ancha y los ‘smartphones’ han crecido mucho en los últimos años, así que de manera natural Yape llegará adonde haya Internet. Queremos ser el aplicativo más usado por los peruanos, más que Spotify, Waze o Glovo.

¿Van a trabajar debajo del paraguas BCP?

No. Tenemos una gestión independiente con un equipo independiente y una imagen de marca distinta. Tenemos el soporte y el respaldo del BCP, pero como ‘fintech’ que somos, tenemos que ser distintos del banco y tarde o temprano seremos los principales rivales del BCP.

Mirando el panorama macro, ¿cómo coexistir con la ‘app’ BCP?

Nuestra primera competencia no son los bancos sino el ‘cash’. [Los gastos menores] en el 90% de los casos, se pagan en ‘cash’. [Competiremos] en buena ‘league’. Cualquier cliente del BCP tiene la opción de usar la app del banco o Yape. Eso va a continuar y probablemente en el futuro esa competencia va a incrementarse.

¿Algunas de las funcionalidades de la ‘app’ del banco van a pasar a Yape?

No, en eso somos independientes. [...] Somos 100% digitales, pero aún manteniendo el soporte y la solidez del BCP para nuestro aplicativo.