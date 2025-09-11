A través de un Hecho de Importancia a la Superintendencia de Mercado de Valores, Yura S.A. anunció que su filial Yura Chile se acogió a la Oferta Pública de Acciones (OPA) lanzada por la totalidad del capital de Cementos Bio Bio (CBB), concretando la venta de su participación en dicha sociedad por un monto superior a los US$100 millones.

La decisión responde a una reevaluación de la estrategia de desarrollo en Chile, donde la división busca fortalecer su presencia en el negocio de la cal y ampliar sus inversiones en ese mercado.

“Desde que ingresamos como accionistas a CBB hace casi cinco años, nuestra intención fue aportar valor a la sociedad. Sin embargo, evaluamos que continuar como accionistas minoritarios no se alineaba con nuestra estrategia de crecimiento en Chile”, señaló Luis Díaz, vicepresidente de la división de materiales de construcción del Grupo Gloria.

En ese contexto, la división ha optado por redirigir los recursos hacia iniciativas que se alineen de manera más directa con los objetivos estratégicos del Grupo Gloria en el país, explorando nuevas oportunidades de negocio dentro del sector.

“El mercado chileno presenta una creciente demanda de cal, un insumo clave para la minería del cobre. Ya hemos demostrado la calidad de nuestro producto y servicio a diversos clientes en el país”, agregó Díaz.

Con esta operación, Yura Chile reafirma su compromiso con el desarrollo del mercado chileno, apostando por soluciones innovadoras que impulsen el crecimiento de la industria.