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Resumen

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José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por la justicia de España. (Foto: AFP)
José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por la justicia de España. (Foto: AFP)
/ ERIKA SANTELICES
Por Agencia EFE

Un nuevo informe de la UDEF sostiene que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero habría participado en una “dinámica de intermediación e influencias” con autoridades de Bolivia orientada a “beneficiar los intereses” del grupo empresarial peruano Gloria, “mediando una contraprestación económica de 200.000 euros”.

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