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Resumen

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Las transferencias autorizadas para cubrir préstamos, garantías, líneas de crédito o aportes patrimoniales hacia Petro-Perú registraron un aumento notable durante el último quinquenio de inestabilidad política. Entre el 2022 y el 2025, el gobierno emitió ocho decretos supremos que transfirieron US$4.764 millones a la petrolera estatal.

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.