En su reciente aparición en el set de “Mande quien mande”, Pamela Franco sorprendió al hablar sobre la reciente infidelidad que sufrió por parte de Christian Domínguez y sobre su presunto romance con el futbolista Christian Cueva.

“Voy a dar la cara. No tengo el tiempo de procesar de una y otra cosa, tengo mil cosas en mi cabeza, en mis sentimientos. Las ganas enormes de botar lo que tengo aquí” , fue lo primero que dijo durante el inicio de su entrevista.

En otro momento de la entrevista, la bailarina y cantante confirmó que sí mantuvo una relación sentimental con Christian Cueva.

“Sí, tuve una relación sentimental con Christian Cueva. Me involucré con él en el año 2018, fue en idas y vueltas. Era un tema bastante complicada. Él entraba en temas de mentiras, me decía una cosa, mostraba otra cosa. En ese momento de mi vida, creí el mismo cuento que muchas han creído. Hoy en día, volteó y digo ‘¿qué me pasó?’. Lo mismo de siempre. Me dijo que no estaba. Habían cosas que me hacían pensar que ya no estaban”, revela Pamela Franco.

Pamela Franco: “Le pido perdón a Pamela López”

La polémica cantante fue la invitada especial en la nueva temporada del programa “Mande quien mande”, programa conducido por María Copello, Carlos Vílchez ‘La Carlota’ y Mario Hart, en donde decidió romper su silencio sobre el escándalo desatado por su vínculo sentimental con el futbolista Christian Cueva.

La cumbiambera no pudo evitar quebrarse cuando María Pía Copello le preguntó si tuvo un romance clandestino con el ex jugador de la Selección Peruana, durante el tiempo que estuvo casado con la madre de sus hijos Pamela López.

“A Christian (Cueva) lo conozco en el año 2018, luego que coincidimos en una reunión de amigos, en ese tiempo salía de una relación que terminó mal y quería relajarme un poco. A partir de ese momento nos hicimos amigos y tuvimos conversaciones a través de WhatsApp, sin darme cuenta entré a su juego del doble sentido. Al final tuvimos una relación y nos involucramos después de varias idas y vueltas”, reveló en el espacio que se transmite de lunes a viernes a la 1:40 de la tarde por América TV.

Asimismo, la también conductora de “Consume Perú” aclaró que el popular ‘Aladino’ le confesó en ese momento que estaba separado de su mujer Pamela López, motivo por el cual decidió darse una oportunidad en el amor junto a él.

Además, Pamela Franco aprovechó su presencia en MQM para reconocer que cometió un error al involucrarse con Christian Cueva y le pidió perdón a Pamela López por todo el daño que le ha causado a toda su familia.

“Reconozco que cometí el peor error de mi vida, acepto mi error y quiero pedirle perdón a todas las personas afectadas como es la señora Pamela López. Le pido disculpas a ella y también a mi familia”, sostuvo.