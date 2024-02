Rafael Cardozo sorprendió a más de uno tras su debut como reportero del canal L1 Max en el esperado clásico del fútbol peruano Alianza Lima - Universitario que se desarrolló el último sábado 10 de febrero en el Estadio Nacional.

El exchico reality reconoció frente a cámaras que estaba nervioso por su nueva faceta. “Acá estoy temblando un poquito, emocionado de estar con ustedes. Mi primera vez”, manifestó.

El brasileño caminó por los exteriores del estadio y conversó con el público que llegaba al partido a disfrutar el esperado encuentro deportivo.

El brasileño preguntó por pronósticos y hasta desafió a sus entrevistados a hacer dominadas con el balón, en un momento de relax, antes del inicio del encuentro. Sin embargo, el debut de Cardozo no fue tomado por la mejor forma por parte de los seguidores del canal de L1 Max, quienes recurrieron a las redes sociales para criticarlo.

Rafael Cardozo conduciendo, definitivamente L1Max en decadencia pic.twitter.com/oGIY7hcHPq — Bedryx (@allibedryxx) February 11, 2024

“Rafael Cardozo conduciendo, definitivamente, L1Max en decadencia”, “¿Quién hace los planes a L1Max? No vieron que Brivio tuvo que irse de Fox Radio porque el hincha del fútbol detesta a los personajes reality”, “No le entiendo. Que mejore su español”, “¿Acaso no hay buenos periodistas? Señores este tipo no hace nada”, son algunas de las reacciones que se leen en X (antes Twitter).

“Nada contra la L1 Max, pero, Rafael Cardozo”, “¿Qué hace Rafael Cardozo como reportero? ¿No hay chicos graduados de periodismo que pueden hacer ese trabajo?, “Cómo quieres mas suscriptores si pones a Rafael Cardozo en la transmisión”, “Rafael Cardozo en la previa de un clásico, ya lo he visto todo”, opinaron otros.