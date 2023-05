Si hay algunas celebridades que siempre están en el ojo público son las hermanas Kardashian - Jenner. Kim, Kourtney, Khloe, Kendall y Kylie acaparan los flashes con cada declaración que realizan y con el estreno de la tercera temporada de “The Kardashians” en Hulu, la tercera de las hermanas ha generado tendencia en las redes sociales por algunas confesiones que hizo con respecto al nacimiento de su segundo hijo, quien a diferencia de su hermana True, fue concebido por un vientre subrogado. En medio del gran escándalo sobre la infidelidad de su pareja Tristan Thompson, Khloe también pasaba por un momento difícil en cuanto a su maternidad.

Recordemos que en julio del 2022, la empresaria de 39 años recibió a su segundo hijo y en todo este proceso Khloe mantuvo la información de manera muy privada. Sin embargo, 10 meses después del recibimiento del menor los secretos salieron a la luz y se pudo conocer el nombre del bebé y los sentimientos de la mamá con respecto a la manera en que su hijo llegó al mundo.

Khloe tuvo a su bebé por vientre subrogado. (Foto: Hola!)

La razón por la que no había nombrado a su hijo desde un inicio era porque quería conocerlo y sentirlo, ya que tuvo al bebé mediante un vientre subrogado y no tuvo las mismas emociones que cuando tuvo a su primera hija. En una de las escenas en un evento de Tequila 818, la marca de su hermana Kendall, James Corden, el comediante y protagonista de los Carpool Karaoke, le preguntó a la socialité sobre el nombre de su primogénito, “Tatum. Nombrar a un humano es realmente difícil ”, fue la respuesta. A raíz de aquella revelación se develó unas de las intrigas mejor guardadas, pero también hubieron algunas declaraciones que dejaron sorprendidos a más de un fanático de la rubia.

A khloe le gusta decir que Tatum llegó por la cigüeña; sin embargo ha sido un proceso muy difícil para la celebridad ya que durante los nueve meses de embarazo no procesó que iba a tener un bebé y describe esa etapa como “una locura”. Sin embargo, no fue hasta que estuvo en el hospital para recibir a su segundo hijo que se dio cuenta que sería mamá y cuando lo tuvo en sus brazos por primera vez fue una impresión muy grande, “definitivamente estaba en estado de shock por toda mi experiencia, Me sentí culpable de que esta mujer acabase de tener a mi bebé y yo cogí al bebé y me fui a otra habitación y estábamos como separados… sentí que era una mera transacción ”, relató.

Así mismo, la Kardashian fue honesta con los sentimiento que tenía hacia su bebé, y si bien es cierto lo ama de la misma manera que ama a su hija, no puede evitar sentirse culpable porque la conexión no es la misma. No obstante, es consciente que es un proceso que puede llevar tiempo ya que debido a todos los cambios que ha tenido en su vida durante los últimos meses, el del nuevo integrante de la familia es uno de los más grandes. “ Me gustaría que alguien fuera honesto sobre la subrogación y la diferencia que tiene . No significa que sea malo o bueno. Es genial. Es muy diferente”, comentó.

La llegada de Tatum ha llenado de alegría a toda la familia Kardashian - Jenner. A pesar de las diferencias y problemas que ha tenido Khloe con el papá de sus hijos, ambos han podido mantener una buena relación por el bien de sus dos primogénitos, y sin duda todos los fanáticos de el clan estarán muy atentos a cualquier actualización que de Khloe sobre el lazo con su nuevo bebé.