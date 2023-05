¿Adiós a los looks extravagantes? La menor del clan Kardashian - Jenner siempre se ha caracterizado, al igual que la mayoría de sus hermanas, por llevar atuendos extravagantes, ceñidos al cuerpo y tener un estilo muy marcado. Los vestidos cortos, mini faldas, bodys y las transparencias, siempre han sido parte de su armario y tanto Kylie como sus hermanas han apropiado y acomodado esa manera de vestir a sus propios gustos, luciendo siempre espectaculares. Sin embargo, tal parecer ser que la menor de las Jenner está explorando nuevos estilos y lo ha dado a notar en su reciente viaje a París.

El estilo “old money” es la nueva tendencia y Sofía Richie es la mayor referencia de aquella forma de vestir; sin embargo esta moda se ha ido expandiendo y cada vez más, las celebridades se unen a prendas más elegantes que forman un outfit casual y glamuroso. Kylie Jenner ha sorprendido en su último viaje a París al subir fotografías a sus redes sociales en la que lleva vestidos semilargos, tacones de punta y un look completamente natural.

La empresaria fue fotografiada en la ciudad del amor con un estilo que combinaba lo clásico con lo chic y los atuendos que eligió los lucía a la perfección. En primera instancia se le puede ver con un look total negro. Un vestido semilargo a la altura de las pantorrillas con abertura en la pierna fue el protagonista del outfit, el cual tenía un escote en forma de uve y se amarraba por la parte trasera del cuello. Así mismo, llevó unos stiletto del mismo color que le brindaban ese toque de elegancia al outfit y un bolso estilo clutch que le sumaban el gamour. Una elección perfecta que complementó con unos lentes de sol negro y el cabello suelto.

Kylie optó por un look total negro que derrocahaba elegancia. (Foto: @kyliejenner)

La celebridad también se fue por tonos mucho más contrastados y optó por un look total blanco. Al igual que la opción anterior, un vestido semilargo a la altura de la pantorrilla fue el elegido para la ocasión. El atuendo tenía cuello redondo y se amarraba por la parte de atrás del cuello. Unas sandalias de tacón del mismo color con un diseño muy sutil y una mini bag fueron las escogidas para complementar el look, el cual gritaba full elegancia por todos lados. Sin duda, una elección que confirma que el estilo de la multimillonaria está cambiando y debemos admitir que no le queda para nada mal, por el contrario, se ve fabulosa.

Un vestido semilargo blanco con sandalias de tacón fueron los escogidos para la ocasión. (Foto: @Kyliejenner)

Por último, otro atuendo con el que fue fotografiada la creadora de Kylie Cosmetics, constitía en una corta falda blanca de vuelo alto y corte en A con un saco a la altura de la cintura a conjunto. Este look fue complementado con unos tacones bajos negros y una clutch del mismo color, lo que le daba contraste al atuendo, al igual que los lentes de sol.

Kylie ha cambiado por un estilo clásico y elegante. (Foto: @glamourmag)

El estilo “old money” que han adoptado algunas celebridades ha creado una revolución en el mundo de la moda. Famosas como Sofía Richie se han vuelto un ícono de la industria y sus atuendos que combinan prendas tradicionales con elegancia son perfectos para cualquier ocasión. ¿Seguiremos viendo a Kylie en este mismo estilo? por el momento no se sabe, pero no cabe duda que todos sus fanáticos han quedado encantados con la nueva manera de vestir de la celebridad.