Las 10+1 fijas de la documentalista Judith Vélez

•Un autor

José Watanabe

•tres libros

Memorias de Adriano



Marguerite Yourcenar

Editorial: Edhasa

Páginas: 384

Precio: S/. 49, 00

. . Edhasa

Océano mar



Alessandro Baricco

Editorial: Anagrama

Páginas: 236

Precio: S/. 45, 00

. . Anagrama

Sobre héroes y tumbas

​

Ernesto Sabato

Editorial: Austral

Páginas: 544

Precio: S/. 52, 00

. . Austral

•TRES películas

El sur, de Víctor Erice

"El sur" es una película española dirigida por Víctor Erice y producida por Elías Querejeta basada en la novela homónima de Adelaida García Morales.

A Place in the Sun, de George Stevens

1951. "A Place in the Sun", cinta estadounidense galardonada con seis premios Oscar.

Ven y mira, de Elem Klímov

"Ven y mira", película soviética dramática-bélica que se se rodó para celebrar el cuadragésimo aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

•TRES discos

Petrushka, de Igor Stravinsky

In the Court of the Crimson King, de King Crimson

1969. "In the Court of the Crimson King", álbum debut del grupo inglés King Crimson, considerado uno de los primeros álbumes de rock progresivo.

Three or Four Shades of Blues, de Charles Mingus

"Three or Four Shades of Blues", disco publicado por Atlantic en 1977. Los arreglos fueron realizados por Charles Mingus y Paul Jeffrey.

•UNA FRASE

“Articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal como verdaderamente fue. Significa apoderarse de un recuerdo tal como este relumbra en un instante de peligro”.

Walter Benjamin



( El ojo de la historia 2, de Georges Didi- Huberman)

​

*Documentalista y docente. Dictará un diplomado sobre historia del cine. Centro de la Imagen (av. 28 de Julio 815, Miraflores). Informes: https://goo.gl/UxMoY5