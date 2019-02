10+1 fijas de Ernesto Carlín

Periodista y escritor. Acaba de publicar Nostalgias africanas, novela que cuenta la historia de un burócrata que viaja con sus antepasados esclavizados.

Un escritor

Jean-Marie Gustave Le Clézio

Tres libros

Japón no da dos oportunidades de Augusto Higa

En medio de ninguna parte de John Maxwell Coetzee

Lazarillo de Tormes de autor anónimo



Tres películas

Raman Raghav 2.0 de Anurag Kashyap

Kramer vs. Kramer de Robert Benton

Los tres García de Ismael Rodríguez



Tres discos

Horror epics de The Exploited

Yo No Me Enamoro 12 Veces X Disco de Pestaña

3980 de Vilma Palma e Vampiros





Una frase

“Vamos, dispárame. Me estarías haciendo un favor”. Humphrey Bogart en Casablanca.