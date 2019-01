10+1 fijas de Jaime Alvarado

Escritor. Acaba de publicar su tercer libro de poesía, Cicatrices, bajo el sello del Grupo Editorial Caja Negra.

•Un escritor

Friedrich Nietzsche



•Tres libros

Paula, de Isabel Allende; La ciudad y los perros,

de Mario Vargas Llosa;

El espíritu de los ríos,

de Marco Martos



•Tres películas

La sociedad de los poetas muertos, de Peter Weir;

El pianista,

de Roman Polanski;

Los doce del patíbulo,

de Robert Aldrich



•Tres discos

Live en New Orleans, de Norah Jones; Learning to fly, de Tom Petty; Lo más lejos a tu lado, de Fito y Fitipaldis



•Una frase

“Bastante trabajo me ha costado cometer mis pecados para malbaratarlos en arrepentimientos baratos”. Joaquín Sabina.