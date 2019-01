10+1 fijas de Joel Calero

Director de cine. Dirige el taller El ABC del Lenguaje Cinematográfico en el Fondo de Cultura Económica. Inicia el 16 de enero. Informes e inscripciones: talleres@fceperu.com.pe

•Un escritor

Jorge Luis Borges



Jorge Luis Borges viajó en 1982 a Roma para recibir el Premio Balzan. (Foto: Getty Images)

•Tres libros

Tiempo de vida, de Marcos Giralt Torrente; El astillero, de Juan Carlos Onetti;

El lápiz y la cámara,

de Jaime Rosales



A continuación puede ver una conversación que tuvo Edgar Cabrera con Giralt Torrente, escritor de uno de los libros favoritos de Joel Calero.





•Tres películas

Exilios, de Tony Gatlif; Pieza inconclusa para piano mecánico, de Nikita Mikhalkov; Cold War,

de Paweł Pawlikowski



En el siguiente enlace podrá ver el tráiler de Exilios

•Tres discos

Kind of blue, de Miles Davis; Tristeza de un doble A, de Astor Piazzolla; Inka beats, de Miki González



En el siguiente enlace podrá escuchar la primera canción del disco Kind of blue de Miles Davis titulada So what.

•Una frase

“No sé si el destino existe, pero las decisiones sí y ahora nosotros somos el tiempo”.

El ángel Cassiel en Tan lejos, tan cerca de Wim Wenders