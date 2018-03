Las 10+1 fijas del músico Wicho García

•Un autor

Luis Alberto Spinetta

•tres libros

Baudolino



Umberto Eco

Editorial: Debolsillo

Páginas: 640

Precio: S/. 52, 00

. . DeBolsillo

Recuerdos de un callejón sin salida



Banana Yoshimoto

Editorial: Tusquets

Páginas: 216

Precio: S/. 78, 00

. . Tusquets

Sapiens

​

Yuval Noah Harari

Editorial: Debate

Páginas: 512

Precio: S/. 103, 00

. . Debate

•TRES películas

Nos habíamos amado tanto, de Ettore Scola



"Nos habíamos amado tanto" ganó el premio a mejor film en el Festival de Cine de Moscú.

Stalker, de Andrei Tarkovsky

"Stalker,", está basada en el libro de los hermanos Arkady y Borís Strugatski, "Picnic al borde del camino".

La delgada línea roja , de Terrence Malick

"La delgada línea roja" narra la historia de las tropas militares estadounidenses en la Batalla de Guadalcanal en la Segunda Guerra Mundial.

•TRES discos

Gaucho, de Steely Dan;

The Raven that Refused to Sing (and other stories), de Steven Wilson;

Atavachron, de Allan Holdsworth

•UNA FRASE

“Todo el mundo es idiota hasta que se demuestre lo contrario”.

Frank Zappa

*Músico. El compositor e intérprete de Mar de Copas se presentará, a partir de las 15:00, en el Museo de Sitio de Puruchuco, en Ate Vitarte, en el marco de Museos Abiertos. Compartirá escenario con Los Mirlos.

​