10+1 fijas de Carolina Niño de Guzmán

Actriz y comunicadora social cusqueña. Es la protagonista de la película Vientos del sur, dirigida por Franco García Becerra, que se estrenará el 6 de diciembre en todo el país.

•Un escritor

César Vallejo



•Tres libros

El tambor de hojalata,

de Gunter Grass;

El lobo estepario,

de Hermann Hesse;

Los ríos profundos,

de José María Arguedas



•Tres películas

Con ánimo de amar,

de Wong Kar -wai;

Dancer in the dark, de Lars von Trier; Underground,

de Emir Kusturica



•Tres discos

Lady sings the blues,

de Billie Holiday; Sgt. Peppers, de The Beatles; Llaqtaypa violincha,

de Daniel Zamalloa



•Una frase

“... el miedo paralizaba a los humanos, pero sin ese miedo hubieran carecido de intensidad”.

Herman Hesse