Las 10+1 fijas del pintor Marco Pando

•Un autor

José Carlos Mariátegui

•tres libros

Art of Wagnis

Christoph Schlingensief

Editorial: Verlag für moderne Kunst

Páginas: 370

Razones de Sangre

Gonzalo Portocarrero

Editorial: Fondo Editorial PUCP

Páginas: 308

Precio: S/ 42,00

Poesías Completas

Javier Heraud

Editorial: Campodónico Ediciones S.A

Páginas: 382

Precio: S/ 20,00

•TRES películas

Au Hasard Balthazar, de Robert Bresson



1966. “Au Hasard Balthazar”, película francesa protagonizada por Anne Wiazemsky, quien interpreta a Marie, una tímida campesina.

Regreso al templo del sol, de Marco Pando

2014. “Regreso al temple del Sol”, road movie filmada en la costa, sierra y selva del Perú.

Solaris, de Andrei Tarkovsky

1972. “Solaris”, cinta de ciencia ficción basada en la novela homónima del escritor polaco Stanisław Lem.

•TRES discos

The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, de David Bowie



1972. "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" quinto álbum conceptual de David Bowie, considerado uno de los mejores álbumes de su carrera.

Mejores éxitos, de Chacalón;

"Mejores éxitos", álbum que reúne las mejores canciones de Lorenzo Palacios Quispe, más conocido como chacalón.

Obaa Sima, de Ata Kak

1994. "Obaa Sima", long play grabado en Toronto y lanzado en Ghana.

•UNA FRASE

“Practica el precepto: encuentra sin buscar” Robert Bresson



*Marco Pando Quevedo ganó el primer premio de IX Concurso Nacional de Pintura con la obra “Modelo para armar y desarmar una fuente de agua”. La exposición de las obras ganadoras y finalistas del certamen podrá ser visitada hasta el 27 de enero del 2018 en el Museo Central (Mucen), ubicado en las esquinas de los jirones Lampa y Ucayali, en el Centro Histórico de Lima.