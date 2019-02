10+1 fijas de Rodrigo Falla

Dirige la comedia El pingüino, de Rich Orloff, los viernes y sábados hasta el 30 de marzo en Kontenedores (boulevard de Asia); y Constelaciones, de Nick Payne, en el Teatro de Lucía (calle Bellavista 512, Miraflores), de jueves a lunes a las 20:00 y domingos a las 19:00, hasta el 4 de marzo.

•Un escritor

Stephen King

El galardonado escritor es considerado uno de los autores más reconocidos de todos los tiempos. (Foto: AFP)

•Tres libros

1984 de George Orwell

La cúpula de Stephen King

Todos eran mis hijos de Arthur Miller

Difusión

•Tres películas

Indiana Jones y los cazadores del arca perdida de Steven Spielberg

El imperio contraataca de Irvin Kershner

La terminal de Steven Spielberg



Tres discos

Come from away de Irene Sankoff y David Hein

Anything goes de Cole Porter

The Dark Knight de Hans Zimmer



•Una frase

“Un día sin risas es un día perdido”

Charles Chaplin