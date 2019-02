10+1 fijas de Vera Castaño

Actriz y coautora de Purgatorio, junto a Malcolm Malca. Actualmente, se presenta en Teatro La Plaza, de jueves a sábado a las 20:30 y los domingos a las 20:00.

Un escritor

William Shakespeare

Tres libros

El impostor de Javier Cercas

La distancia que nos separa de Renato Cisneros;

La fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa



Tres películas

El laberinto del fauno de Guillermo del Toro

Mulholland Drive de David Lynch

Whiplash de Damien Chazelle



En "El laberinto del fauno" dio vida al personaje del título y también al hombre pálido. Archivo

Tres discos

Beneath the skin de Of Monsters and Men

21 de Adele

Raíz/Es de Merian

La cantante Adele es considerada la artista menor de 30 años más rica de Reino Unido. (Foto: EFE)

Una frase

“Ser artista es convertir un objeto cualquiera en un objeto mágico”.

Jorge Eduardo Eielson