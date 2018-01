•Un autor

Umberto Eco

•tres libros

Bhagavad-gītā tal como es

​

Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Editorial: The Bhaktivedanta

Páginas: 895



. . THE BHAKTIVEDANTA

Patas arriba



Eduardo Galeano

Editorial: Siglo XXI Editores

Páginas: 384

Precio: S/. 98, 00

. . Siglo XXI Editores

Moda y cine

​

Patrizia Calefato

Editorial: Instituto de Estudios de Moda y Comunicación

Páginas: 122



. . Instituto De Estudios De Moda Y Comunicacion

•TRES películas

La comunidad, de Álex de la Iglesia

2000. "La comunidad", película española de humor negro, protagonizada por Carmen Maura.

El tambor de hojalata, de Volker Schlöndorff

Fragmento de "El tambor de hojalata", cinta alemana que cuenta la historia de un niño que toca un tambor de hojalata para expresar su inconformismo ante la vida durante el ascenso del Tercer Reich.

Para recibir el canto de los pájaros, de Jorge Sanjinés

1995."Para recibir el canto de los pájaros", película dramática boliviana, protagonizada por Guido Arce, Marcelo Guzmán, Reynaldo Yujra, entre otros.

•TRES discos

La dinámica, de Celia Cruz y la Sonora Matancera

1960. "Tamborilero", canción que forma parte del disco "La dinámica".

Rodrigo D, soundtrack

Banda sonora de la película colombiana de 1988, "Rodrigo D"

Songs around the World, de Playing for Change

"Songs around the World", álbum de Playing for Change, un proyecto musical multimedia creado con el objetivo de reunir, grabar y filmar músicos de diferentes culturas.

•UNA FRASE

“No hay mal que por bien no venga”

​

*Diseñadora de moda, asesora de imagen, directora de arte de proyectos visuales. Dictará una serie de conferencias sobre la moda británica vista desde el cine, la fotografía, la música y la publicidad (fashion films). Todos los jueves de enero en el Centro Cultural Británico (calle Bellavista 531, Miraflores). Ingreso libre.