Las 10+1 fijas de la actriz Claudia del Águila

•UN AUTOR

Gabriel García Márquez

•TRES LIBROS

​

Crimen y castigo,



Fiódor Dostoievski

Editorial: Ediciones SM

Páginas: 166

Precio: S/. 32, 00

. Archivo

Cien años de soledad



Gabriel García Márquez

Editorial: Random House

Páginas: 512

Precio: S/. 99, 00



. Random House

Conversación en La Catedral



Mario Vargas Llosa

Editorial: Alfaguara

Páginas: 744

Precio: S/. 92, 00

. Alfaguara

•TRES PELÍCULAS

​

Con ánimo de amar , de Won Kar-wai

La acción se desarrolla en Hong Kong en 1962. Chow Mo-Wan, redactor jefe de un diario local y Su Lizhen, secretaria de una compañía naviera descubren que sus respectivas parejas mantienen una relación extra-matrimonial. A partir de ese momento ambos empiezan a pasar cada vez más tiempo juntos reconfortándose el uno al otro.

Hierro 3, de Kim Ki-duk

"Hierro 3", película sur coreana que cuenta la historia Tae-suk es un indigente que lleva una vida espectral. Ocupa temporalmente viviendas cuyos habitantes sabe que están ausentes.

El marido de la peluquera, de Patrice Leconte

"El marido de la peluquera", narra la vida de Antoine, quien conoce sus primeras emociones amorosas en la butaca de la peluquería de la exuberante señora Shaeffer.

•TRES DISCOS

​

The Madcap Laughs, de Syd Barrett



Grace, de Jeff Buckley



Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, de The Beatles

•UNA FRASE

​

“Quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida... para no darme cuenta, en el momento de morir, de que no había vivido”. Thoreau