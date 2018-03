Las 10+1 fijas de la actriz Teresa Ralli

•UN AUTOR

William Shakespeare

•TRES LIBROS

Poemas 1913/1956

Bertolt Brecht

Editorial: Editora 34

Páginas: 360



Poesía completa



José Watanabe

Editorial: Pre-textos

Páginas: 472

Precio: S/. 99, 00

The Right to Speak



Patsy Rodenburg

Editorial: Illustrated, reprint

Páginas: 306



•TRES PELÍCULAS

Persona, de Ingmar Bergman

"Persona", película sueca que introduce numerosos elementos vanguardistas de las corrientes renovadoras del cine de la nouvelle vague france.

El árbol de la vida, de Terrence Malick

2011. "El árbol de la vida" es una película estadounidense de género dramático, protagonizada por Brad Pitt, Sean Penn y Jessica Chastain.

Melancolía, de Lars von Trier

2011. Trailer de "Melancolía", cinta protagonizada por Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Alexander Skarsgård, Cameron Spurr y Kiefer Sutherland.

•TRES DISCOS

El álbum blanco, de The Beatles

Music for 18 musicians, de Steve Reich;

Homage to Mahatma Gandhi, de Ravi Shankar

•UNA FRASE

“Actuamos tanto en la vida que, para hacer teatro, bastaría dejar de actuar” Ryszard Cieślak

