Las 10+1 fijas de la artista gráfica Mayra Collantes

• UN AUTOR

Truman Capote

•TRES LIBROS

​

Otras voces, otros ámbitos



Truman Capote

Editorial: Anagrama

Páginas: 232

Precio: S/. 44, 00

. Difusión

El maestro y Margarita



Mijáil Bulgákov

Editorial: Alianza Editorial

Páginas: 528

Precio: S/. 54, 00

. Difusión

La casa de los espíritus



Isabel Allende

Editorial: Debolsillo

Páginas: 464

Precio: S/. 48, 00



. Difusión

•TRES PELÍCULAS

​

La Pointe Courte, de Agnès Varda

"La Pointe Courte" es una representación de la complicada relación entre una pareja casada.

Solaris, de Andréi Tarkovski

1972. “Solaris”, cinta de ciencia ficción basada en la novela homónima del escritor polaco Stanisław Lem.

Persona, de Ingmar Bergman

"Persona", película sueca que introduce numerosos elementos vanguardistas de las corrientes renovadoras del cine de la nouvelle vague france.

•TRES DISCOS

​

Highway 61 Revisited, de Bob Dylan



The Rise and Fall of Ziggy Stardust, de David Bowie



Unknown Pleasures, de Joy Division

•UNA FRASE

“La vida es una aventura de nuestra propia creación, interceptada por el destino y por una serie de accidentes afortunados y desafortunados”

Patti Smith

*Arquitecta y artista gráfica. Acaba de inaugurar Melancolía, expoventa de sus ilustraciones, en el local de La Bodega Verde (Sucre 335A, Barranco).