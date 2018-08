Las 10+1 fijas de la cantante Paola Cuadros

•UN AUTOR

Antoine de Saint-Exupéry

•TRES LIBROS

​

Las voces del desierto



Marlo Morgan

Editorial: Ediciones B

Páginas: 224

Precio: S/. 32, 00



. Difusión

El hombre en busca de sentido



Viktor Frankl

Editorial: Herder

Páginas: 160

Precio: S/. 60, 00

. Difusión

El libro tibetano de la vida y de la muerte



Sogyal Rimpoché

Editorial: Urano

Páginas: 544

Precio: S/. 84, 00

. Difusión

•TRES PELÍCULAS

​

La sociedad de los poetas muertos, de Peter Weir

1989. "La sociedad de los poetas muertos", narra el encuentro de un profesor de literatura con un grupo de alumnos durante 1959 en la Welton Academy.

En busca del destino, de Gus van Sant

"En busca del destino" cuenta la historia de Will Hunting, quien tiene un intelecto del nivel de un genio y una excelente memoria eidética; pero opta por trabajar como conserje en el Instituto de Tecnología de Massachusetts.

Interstellar, de Christopher Nolan

"Interstellar" presenta a un equipo de astronautas que viaja a través de un agujero de gusano en busca de un nuevo hogar para la humanidad.

•TRES DISCOS

One more once, de Michel Camilo

Después de usted, de Luna Monti y Juan Quintero

Ñande, de Marcos Expósito

•UNA FRASE

“El amor es la energía más básica y dominante que existe. Es la esencia de nuestro ser y de nuestro universo”. Brian Weiss

*Cantante, compositora y docente. Se presentará el 22 agosto, a las 20:30, en el Cocodrilo Verde (Francisco de Paula Camino 226, Miraflores). Entrada: S/30,00.