Las 10+1 fijas de Fiorella Pennano

•UN AUTOR

Anne Bogart

•TRES LIBROS

​

La palabra del mudo, de Julio Ramón Ribeyro

Verdadero y falso, de David Mamet

Rosa limensis, de Ramón Mujica

•TRES PELÍCULAS

​

The Royal Tenenbaums, de Wes Anderson

La piel que habito, de Pedro Almodóvar

La fiesta inolvidable, de Blake Edwards

•TRES DISCOS

​

Cheek to cheek, de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong

The dark side of the moon, de Pink Floyd

Una aventura... la historia, de Grupo Niche

•UNA FRASE

“Los espejos se usan para verse la cara, y el arte para verse el alma”.

George Bernard Shaw

*Actriz. Protagoniza la película Rosa mística, de Augusto Tamayo. La cinta se proyecta en más de 20 salas de cine de Lima y en Arequipa, Huancayo, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Piura, Tarapoto y Tacna.