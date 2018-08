Las 10+1 fijas del guitarrista Gonzalo Alcalde

•UN AUTOR

​

Cormac McCarthy

• TRES LIBROS

​

La carretera, de Cormac McCarthy

El túnel, de Ernesto Sabato;

El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez

•TRES PELÍCULAS

​

El último tango en París, de Bernardo Bertolucci

Monty Python and the Holy Grail, de Terry Gilliam y Terry Jones

Mean Streets, de Martin Scorsese

•TRES DISCOS

​

Revolver, de The Beatles

Who’s Next, de The Who

Pleased to meet me, de The Replacements

•UNA FRASE

“Es una lástima que la juventud se desperdicie en los jóvenes”.

George Bernard Shaw

*Guitarrista de Los Protones. La banda peruana acaba de lanzar su nueva producción discográfica Misión: OA4 en todas las plataformas digitales: Spotify, iTunes y Deezer.