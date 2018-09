Las 10+1 fijas de María Fernanda González

•UN AUTOR

Roberto Bolaño

•TRES LIBROS

​

Madame Bovary, de Gustave Flaubert

Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez;

En el camino, de Jack Kerouac

•TRES PELÍCULAS

​

El rey león, de Minkoff y Allers

Nebraska, de Alexander Payne

Amores perros, de Alejandro González Iñárritu

•TRES DISCOS

​

Tapestry, de Carole King

Where the light is, de John Mayer

Clics modernos, de Charly García

•UNA FRASE

“Just keep swimming”. Dory, en Buscando a Nemo





*Dramaturga y directora de teatro. La obra Caídas del cielo, escrita y dirigida por ella, se presenta en la Asociación de Artistas Aficionados (jr. Ica 323, Cercado de Lima),

del 7 al 23 de setiembre.