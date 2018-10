Las 10+1 fijas del poeta Pablo Salazar

•UN ESCRITOR

César Vallejo

•TRES LIBROS

​

Trilce, de César Vallejo

5 metros de poemas, de Carlos Oquendo de Amat

Los vagabundos del dharma, de Jack Kerouac

•TRES PELÍCULAS

​

Una giornata particolare, de Ettore Scola

Rashomon, de Akira Kurosawa

La piel dura, de François Truffaut

•TRES DISCOS



Conciertos de Brandeburgo, de Johann Sebastian Bach

The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars, de David Bowie

Ok computer, de Radiohead

•UNA FRASE

​

“No tiene nada/ mi choza en primavera./ Lo tiene todo”.

Kobayashi Issa

*Poeta. Presentará el libro Buen viaje, Ikarus 10, bajo el sello de Paracaídas Editores, el jueves 11 de octubre en el auditorio provisional del Instituto Raúl Porras Barrenechea (av. Ricardo Palma 341, Miraflores). Comentarán el poemario Teresa Cabrera y José Carlos Yrigoyen.