La costumbre adormece los ojos. A simple vista, todo se simplifica. Tomemos, por ejemplo, un huaco moche: advertimos su representación, su forma, su color. Sin embargo, si le dedicamos un poco más de tiempo y miramos sus detalles, podemos acercarnos a la cosmovisión que produjo ese objeto. Tras esa pieza de cerámica comprendemos un sistema de conocimientos hidráulicos o agrícolas, un sistema de creencias, o formas de relacionarnos con lo sagrado.

Esta intención de mirar distinto y animarnos a entender la vida de una manera diferente es lo que nos propone el libro “Museo Larco: 100 años haciendo historia”, edición bilingüe con la que esta institución celebra un siglo de actividad. Sus primeras páginas nos recuerdan el impulso inicial de Rafael Larco Herrera; el propósito de su hijo y fundador del museo, Rafael Larco Hoyle; la labor de la hija de este, Ysabel Larco de Álvarez Calderón; y la renovación impulsada por su actual presidente, Andrés Álvarez Calderón Larco.

A la derecha: Vaso escultórico mochica que representa la cabeza de un búho con colmillos de felino. El búho establece una conexión entre el mundo de arriba y la oscuridad.

Una historia que nos habla de las primeras colecciones expuestas en la hacienda Chiclín, en el distrito de Chicama (La Libertad); de sus primeras publicaciones especializadas; de los encuentros que revolucionaron el conocimiento arqueológico de la época; y de la transformación experimentada por el museo en la década de 1950, ya afincado en una casona virreinal en Pueblo Libre. Y luego, desarrolla su actual misión en términos de curaduría, conservación, acceso a los depósitos, planes educativos y experiencia del visitante. Si el Museo Larco ha llegado a cumplir 100 años es porque ha hecho las cosas de la mejor manera.

—Mirar de cerca —

En las páginas siguientes, sin embargo, la historia la relatan los objetos: pequeños textos hacen mucho más que describir la pieza: nos hablan del vínculo de estas con el concepto que las inspira, como pueden ser el mar o las montañas, animales sagrados, poderosos seres híbridos, viajes mitológicos, cacerías rituales o territorios sagrados. Para la arqueóloga Ulla Holmquist, directora del Museo Larco, abrir el libro es como abrir una vitrina y mirar los objetos como lo haría un especialista, muy de cerca. Es por ello que el lente macro guía nuestra mirada: cada pieza presentada se ha fotografiado específicamente con la intención de darle al lector la experiencia del detalle. La intención editorial es darle monumentalidad a piezas que, por su tamaño, normalmente el público pasa por alto, pero que vistas de cerca revelan aspectos de una enorme carga simbólica. “La curaduría es eso, poner el ojo, mirar el personaje, lo que nunca se ve”, explica.

Huaco retrato mochica que representa a un sacerdote. Presenta pintura facial y una nariguera discoidal.

Para la exministra de Cultura, esta edición se trata de una nueva experiencia editorial, que privilegia la experiencia visual al contenido ensayístico, invitando al lector a acercarse a los grandes temas universales como son las sociedades agrícolas, el ciclo de la vida, los mitos y los rituales simbólicos, desde la belleza de los objetos. “Esta es una manera de entender la vida en nuestras sociedades originarias, las cuales supieron trasladar su manera de ver la vida a sus construcciones y tejidos o cerámicas. Ese es su legado. Nosotros podemos entender esas sociedades a partir de esas manifestaciones materiales, producto del gran conocimiento desarrollado en sus territorios”, añade la arqueóloga.

—Depósitos a la vista—

Hace dos décadas, la visión estratégica impulsada por Andrés Álvarez Calderón Larco se definía con esta frase: “Museo Larco, la puerta de entrada al antiguo Perú”. Sin embargo, pasado el tiempo y alcanzada esta posición (el museo recibe un estimado de 150.000 visitantes al año, de los cuales el 70% es público extranjero), los equipos que dan vida a la institución entendieron que su labor actual era transmitir que, una vez conocido nuestro pasado, la vida puede entenderse de otra manera. Se trata de una visión más integradora que suma la relación con la naturaleza y la reciprocidad: todo aquello que define la cosmovisión andina.

Con ese propósito, la curaduría del museo busca el equilibrio entre el valor artístico del objeto y una presentación de la información que no abrume al observador. De este modo, ofrece claves para que sea el propio visitante quien vincule su experiencia personal con la forma de ver la vida de nuestras antiguas civilizaciones. “Un museo es relevante en tanto nos siga diciendo cosas necesarias para la vida actual. De otra manera, seríamos instituciones irrelevantes”, explica Holmquist. “Vivimos tiempos difíciles, de mucha desesperanza. Sin embargo, creemos que vincularnos con este legado nos permite recuperar lazos, caminos para volver a casa. En ese sentido, al tocar la fibra de la gente, un museo cobra verdadero sentido”.

Cántaro mochica con una escena mitológica en la que Ai Apaec aparece en la ladera de una montaña, mientras sus ancestros yacen en las cumbres. Desde lo alto descienden las aguas que dan origen a los ríos.

—El público aporta—

Si bien el Museo Larco es una institución de gestión privada, sus funcionarios se precian de ser el museo más público de todos. Prueba de ello es la accesibilidad que tiene el visitante a sus depósitos. Es precisamente al observar de cerca las piezas donde se producen conexiones generadas por el conocimiento de los propios visitantes. Como explica la directora del museo, recorrer los pasadizos del depósito, con 30.000 piezas arqueológicas de cerámica cuidadosamente clasificadas, es como visitar una valiosa biblioteca. “El público ve cosas que a uno se le escapan”, admite.

Las anécdotas son diversas: una experta en lactancia materna sorprendió a los curadores al hacerles ver que una de las piezas del depósito representaba el fruto del cacao (un producto difícil de identificar en la colección) con el rostro de una madre dando de amamantar. La pieza resultó mucho más interesante de lo que pensaban los propios expertos, pues mostraba lo importante que era para los moches beber infusiones de cáscara de cacao para incrementar la producción de leche materna.

Igualmente, Holmquist recuerda cómo un grupo de surfistas compartió información que ayudó a entender la postura de los personajes en las cerámicas que representan los caballitos de totora y el surf, o cómo una pareja de músicos argentinos identificó en una trompeta moche un accesorio que tenía intrigados a los arqueólogos y que ellos reconocieron como un amplificador. “Estos hallazgos se dan porque hay accesibilidad”, afirma. “El Larco es el único museo que tiene toda su colección accesible al público al cien por ciento”.

Aunque la arqueología es una fuente fundamental de información para comprender este patrimonio, los investigadores del Museo Larco suman el aporte de otras disciplinas como la biología, la geografía o la historia del arte. “Es importante entender que la arqueología no es la única que brinda información sobre estos materiales. Hoy en día sabemos que el trabajo en un museo se basa en el conocimiento multidisciplinario y en preguntas formuladas desde la interdisciplinariedad. Durante muchos años, los museos de arqueología han escrito en ‘arqueoñol’, basándose en la más compleja jerga académica”, advierte Holmquist. “Nosotros pensamos que nuestra primera tarea es forjar un vínculo con el espectador. Y ese vínculo no se construye desde la distancia de un lenguaje especializado, sino desde la cercanía, comprendiendo lo que resulta relevante y valioso para las personas”. Esa ha sido la filosofía con la que el Museo Larco ha trabajado a lo largo de un siglo.

“Museo Larco: 100 años haciendo historia” Autores: Ulla Holmquist Pachas y Julio Rucabado Yong Editorial: Museo Larco (auspiciado por EY Perú) Año: 2026 Páginas: 372